Perde il controllo del suv Bmw, paurosa carambola e finisce sopra a un tetto

Paurosa carambola la scorsa notte.

I vigili del fuoco sono infatti intervenuti nel Comune di Varese, in via Quintino Sella, per un grave incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, il conducente di un Suv Bmw di 38 anni ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada; l'automezzo è precipitato nel vuoto per alcuni metri ed è atterrato sul tetto di un edificio.

Le condizioni dell'uomo, che inizialmente sembravano molto gravi, si sono poi rivelate meno preoccupanti; soccorso e stabilizzato sul posto, è stato portato in ospedale per accertamenti dai soccorritori del 118, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autogru per recuperare l'auto. Le operazioni sono ancora in corso. Ora alle forze dell'ordine il compito di stabilire l'esatta dinamica del sinistro.