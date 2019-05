Incidente in via Sforza, schianto tra auto e moto: centauro portato via in codice rosso

Un motociclista è stato portato via in automedica in codice rosso. È accaduto in via Ascanio Sforza, verso le 9:15 di mercoledì 22 maggio. Sul posto sono accorsi il 118, con un'ambulanza e un'automedica, e la polizia locale.

A rimanere ferito nell'impatto un italiano di 56 anni, che è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, a causa del violento schianto, l'uomo ha riportato traumi multipli. Al momento gli agenti della polizia locale stanno facendo accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Sempre nella mattinata di mercoledì un altro incidente stradale, in A4, ha provocato lunghe code dopo che un'auto si è ribaltata a causa di un tamponamento.