Incidente stradale in via Silva: un'auto si ribalta, due in ospedale

Incidente stradale tra due vetture all'incrocio tra via Silva e via Monte Bianco, zona Fiera, nel tardo pomeriggio di sabato 30 giugno.

E' successo poco prima delle sette e mezza. Secondo le informazioni raccolte, il personale sanitario del 118 è intervenuto con la polizia locale per quattro persone coinvolte nell'incidente: un ragazzo di 17 anni, due donne 51enni e un uomo di 56 anni. Due di loro sono state portate in codice giallo al San Carlo.

19:27 MILANO (MI) - STRADA - via bianco monte INC STRADALE: AUTO AUTO. Coinvolte 4 persone: M 17 - F 51 - F 51 - M 56. Enti allertati: VVF MILANO MESSINA, VVUU MILANO BECCARIA Ambulanza base(MSB) VES_MI VES_MI_063 NON TRASPORTA Mezzo Soccorso Avanzato 2° livello (MSA2) AAT_MI MI_007 OSPEDALE 20:24 H MI S.CARLO Ambulanza base(MSB) INT_MI INT_MI_078 Codice Giallo OSPEDALE 20:24 H MI S.CARLO