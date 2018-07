Incidente in via Solari: cade con lo scooter per l'asfalto bagnato, 30enne tra la vita e la morte

L'asfalto era bagnato. Probabilmente per quella ragione ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava. Ed ha finito la sua corsa per terra, sbattendo con violenza la testa. Tanto che i soccorritori lo hanno trovato incosciente, prima di intubarlo per portarlo in ospedale.

Lotta tra la vita e la morte un uomo italiano di 30 anni. Lo scooterista - che era a bordo di uno Sym - è rimasto vittima di un grave incidente in via Andrea Solari, altezza civico 1, incrocio con viale Coni Zugna, a Milano. A telefonare al 118, attorno all'1.30 di mercoledì sono alcuni passanti.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza inviano un'automedica e un'ambulanza sul posto. Il ragazzo viene subito intubato per essere trasportato al Niguarda, dove rimane ricoverato in prognosi riservata.

Arriva anche la polizia locale per i rilievi. Da piazzale Beccaria - sede dei ghisa milanesi - fanno sapere che il 30enne ha fatto tutto da solo. L'ipotesi principale, sulle ragioni che lo hanno fatto perdere il controllo del mezzo, è che l'asfalto bagnato abbia fatto perdere l'aderenza dello pneumatico al fondo stradale. Non è chiaro, per ora, se la presenza dei binari del tram in quel tratto di strada abbia influito in qualche maniera all'incidente.

