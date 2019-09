Incidente a Milano, schianto tra Audi, Fiesta e Mercedes all'incrocio: 5 feriti, due gravissimi

Lo scontro, violento, tra l'Audi e il Mercedes. Poi, quello stesso Mercedes che "vola" via e finisce contro una Ford Fiesta. Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove tre mezzi si sono schiantati tra loro in via Stamira d'Ancona.

A originare la carambola, stando ai primi rilievi della polizia Locale, è stato l'impatto tra una Audi Q5 - che arrivava da via dei Valtorta - e un Mercedes Vito, che giungeva da via Petrocchi. Dopo lo scontro, la Q5 è finita contro un palo della luce, mentre il mini van ha travolto una Ford Fiesta che proveniva da via Prinetti.

Pesantissimo il bilancio. Un 35enne è stato ricoverato al Policlinico in codice rosso e un 29enne al San Raffaele, anche lui in codice rosso: i due sono in condizioni gravi. Feriti in maniera più lieve un 53enne e una 32enne, finiti entrambi in codice giallo al Fatebenefratelli, e un 30enne ricoverato alla clinica Città Studi.

Sul posto, oltre a sei mezzi del 118, sono intervenuti gli agenti della Locale, che fino a domenica mattina hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, la causa dello schianto sarebbe una mancata precedenza tra l'Audi e il Mercedes Vito.