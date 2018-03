Mega incidente stradale in via Tertulliano: auto finisce contro scooter, moto e bici. Foto

Clamoroso incidente stradale in via Tertulliano, zona viale Umbria a Milano, durante la notte tra venerdì e sabato. Attorno alle 4 un'auto, una Toyota Yaris grigia si è ribaltata ed è uscita fuori strada andando a sbattere contro diversi scooter, moto e bici parcheggiate.

Auto e mezzi a due ruote devastati ma il bilancio parla soltanto di un ferito, il conducente dell'auto. L'uomo, di 39 anni, non è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Ancora non è chiaro il motivo per cui il 39enne è uscito fuori strada.