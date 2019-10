Incidente stradale a Milano: si schianta contro la rotatoria, sbalzato dalla moto. E' in coma

Drammatico incidente stradale, a Milano, nella notte tra venerdì e sabato. Un ragazzo di 27 anni è in coma in ospedale dopo essere caduto dalla sua moto mentre viaggiava lungo via Tolstoj, in zona Lorenteggio.

E' successo pochi minuti prima dell'una e mezza all'altezza della rotatoria all'angolo con via Zuara e via Soderini. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, iovane, che procedeva lungo via Tolstoj, ha urtato contro la rotatoria ed è stato sbalzato di una ventina di metri.

In coma in ospedale

Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 27enne sono apparse subito gravissime: il giovane è stato intubato e portato in codice rosso al San Carlo, dove si trova ricoverato in coma.