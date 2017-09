Incidente stradale in via Tonale, accanto alla Stazione Centrale: auto abbatte un semaforo

Due persone - un 49enne ed un 89enne - sono state soccorse dai medici del 118 dopo un incidente stradale tra via Copernico e via Tonale, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Le loro condizioni non sono gravi.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha poi abbattuto un semaforo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 di sabato. La dinamica dello scontro è da chiarire e sul posto è intervenuta la polizia locale.