Incidente in via Tosi, Bmw "vola" sulla rotonda e si ribalta: un uomo in coma, un altro grave

La macchina che tocca il cordolo spartitraffico. Il veicolo, ormai fuori controllo, che finisce sulla rotonda e viene letteralmente catapultato verso il marciapiede. E quello stesso veicolo che si riduce a un ammasso di lamiere. Gravissimo incidente stradale all'alba di venerdì in via Cardinale Tosi, a due passi dall'ospedale San Carlo.

Alle 5.10, per cause in corso di accertamento, una Bmw 320 con due uomini a bordo - un 45enne alla guida e un 50enne sul sedile del passeggero anteriore - ha finito la propria corsa ruote all'aria all'incrocio tra via Tosi e via Venegoni.

Pesante il bilancio dello schianto. Il conducente della macchina è stato portato all'ospedale San Carlo in coma: quando i medici del 118 lo hanno soccorso era privo di conoscenza e non reagiva agli stimoli. I dottori lo hanno quindi intubato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso. Grave anche il 50enne che era al suo fianco: lui è finito al Niguarda in codice rosso, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti della polizia locale, non dovrebbero esserci altre auto coinvolte. Il guidatore della Bmw, che sembra procedesse a velocità elevata, avrebbe urtato il cordolo mentre affrontava la rotonda di via Tosi e a quel punto avrebbe perso il controllo finendo poi per ribaltarsi sul marciapiede.