Grave incidente nella notte: ciclista colpito e sbalzato per oltre 6 metri

Grave incidente nella notte, intorno alle 4, in via Valleambrosia (zona Milano Fiori).

Per cause ancora da accertare, infatti, un uomo di 45 anni è stato violentemente colpito da un mezzo e sbalzato per oltre 6 metri sull'asfalto. Il ciclista, D.Y.M., ha riportato un grave trauma cranico.

Sul posto, oltre i soccorritori del 118 Areu, sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire le cause del sinistro. Stabilizzato sul posto, il 45enne è stato portato al San Raffaele. Nonostante le gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si stanno ora raccogliendo le testimonianze per responsabilità e dinamica.