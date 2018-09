Incidente tra due ciclisti in via Valparaiso: 15enne va in ospedale con un trauma cranico

Ha sbattuto con violenza la testa sull'asfalto di via Valparaiso. Per questo i medici del 118 lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso con un importane trauma cranico. Il ferito, un ragazzino di 15 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale martedì mattina poco prima delle 8: viaggiava sulla propria bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito per terra insieme ad un altro ciclista di un anno più anziano.

La polizia locale è intervenuta sul posto, in zona Solari a Milano, per fare i rilievi e chiarire meglio la dinamica dell'incidente. La strada in questione - lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza del civico 9 - è dotata di pista ciclabile. L'incidente è avvenuto proprio sulla corsia riservata alle biciclette: si è trattato di uno scontro frontale. I ragazzi, con tutta probabilità, stavano andando a scuola.

Dalla centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il ragazzino che ha avuto la peggio è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, si è trattato di un codice rosso "precauzionale" per via del trauma cranico. L'altro ferito, 16 anni, è stato portato in codice giallo al San Carlo.