Milano, perde il controllo dell'auto e finisce contro alcune vetture dopo un testacoda. Foto

Ha perso il controllo della propria auto, ha fatto un testacoda e si è schiantato contro alcune vetture che sostavano a bordo strada. Serataccia per un uomo di circa 30 anni, quella di giovedì, in via Varesina a Milano.

L'incidente per fortuna non ha provocato feriti anche se il conducente, stando a quanto descritto da alcuni testimoni, era sotto choc per l'accaduto. Tanto che sembrava non ricordare la dinamica della carambola.

Sul posto, in zona viale Certosa, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. L'incidente ha provocato la deviazione degli autobus della linea 57 di Atm, sia di quelli in direzione Quarto Oggiaro che di quelli in direzione Cairoli.

