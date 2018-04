Incidente in via Veglia, tre persone investite da un'auto: ferite due donne e un bimbo di 2 anni

Incidente venerdì mattina in via Veglia, zona Istria, a Milano. Pochi minuti prima delle 9, per cause ancora in corso di accertamento, tre persone - due donne di venticinque e trentacinque anni e un bimbo di due - sono state investite da un'auto guidata da una ragazza 29enne.

L'incidente, stando alle informazioni finora raccolte, è avvenuto all'altezza del civico 78, dove le donne e il piccolo stavano attraversando la strada, sembrerebbe - stando ai primi accertamenti - sulle strisce pedonali.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze e un'auto medica. La donna di 35 anni e il figlioletto di due sono finiti al Niguarda: lei in codice verde, lui in codice giallo, anche se le sue condizioni non sono gravi. Nello stesso pronto soccorso è stata accompagnata anche la 25enne, ferita in maniera lieve.

La donna alla guida dell'auto ha invece rifiutato il ricovero in ospedale ed è stata a lungo ascoltata dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire con esattezza l'accaduto.