Incidente stradale in via Zurigo: auto ribaltata, una famiglia al pronto soccorso

Incidente stradale in via Zurigo, periferia sud-ovest di Milano, pochi minuti prima delle nove di sera di domenica 10 settembre.

Una Smart e una Toyota Yaris si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Carozzi. La Yaris ha avuto la peggio e si è ribaltata. Al suo interno una famiglia: papà di 38 anni, mamma di 28 e la loro figlia di appena due anni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 oltre alla polizia locale. La donna è stata portata in codice giallo al Policlinico, accompagnata dai medici, ed è - tra i feriti - in condizioni più serie. Papà e figlia sono stati portati sempre in codice giallo, ma senza l'accompagnamento dei medici, al San Paolo.