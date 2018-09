Incidente all'alba in via Inganni, schianto tra auto e moto: grave un uomo di cinquanta anni

Mattina di sangue in via Inganni a Milano, teatro di un grave incidente stradale che si è verificato alle 5.30 all'incrocio con via Zurigo, proprio di fronte all'ingresso della metropolitana.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro. Ad avere la peggio è stato un uomo di cinquanta anni, che guidava il mezzo a due ruote.

Stando a quanto riferito dalla polizia locale, il cinquantenne è stato portato all'ospedale San Carlo in codice giallo, ma una volta arrivato in pronto soccorso il suo stato di salute è peggiorato ed è stato ricoverato in codice rosso. Nello schianto ha riportato fratture e un grave trauma cranico e le sue condizioni sono giudicate gravi.

La stessa Locale ha effettuato i rilievi in via Inganni, a lungo bloccata, per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Soltanto tre ore dopo un secondo grave incidente si è verificato in via Gallarate, poco prima del cimitero Maggiore. Un uomo di trenta anni, che viaggiava a bordo di una moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Il trentenne, in condizioni disperate, è stato portato al Niguarda in coma.