Milano, incidente tra un'auto e una moto in viale D'Este: una coppia di ragazzi feriti

Un ragazzo di 27 anni al Policlinico in codice rosso e una ragazza di 25 al San Paolo in giallo. Sono le conseguenze di un grave incidente avvenuto durante la notte tra giovedì e venerdì in viale Beatrice D'Este a Milano.

L'incidente in viale D'Este

A soccorrere i feriti, conducente e passeggero di una moto che si è scontrata con un'auto, sono stati i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa sul posto dell'incidente, alle 3.42, sono arrivate due ambulanze e un'automedica. I feriti sono gravi ma non in pericolo di vita.

Per capire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. I rilievi sono andati avanti fino alle prime luci dell'alba.