Incidente a Milano: suv contro furgone, poi abbatte un semaforo e si schianta nel muro

Un semaforo abbattuto, vetri e lamiere ovunque, un suv praticamente distrutto e un furgone pesantemente danneggiato. "Cartoline" da viale Brianza, teatro - mercoledì sera - di un incidente che ha coinvolto una macchina e un mezzo di "Milano ristorazione", l'azienda che gestisce il servizio mensa nelle scuole comunali di Milano.

Pochi minuti dopo le 22, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono schiantati tra loro all'incrocio tra viale Brianza e via Soperga, in direzione viale Lunigiana. Dopo l'impatto, il furgone è rimasto di traverso in strada, mentre il suv ha continuato la propria corsa abbattendo un semaforo e fermandosi tra il muro e le fioriere di un bar.

Nonostante lo scontro, i due conducenti - un trentenne e un trentottenne - sono rimasti feriti soltanto in maniera lieve. Soccorsi da due ambulanze e un'auto medica, i due sono stati trasportati alla clinica Città Studi e alla Multimedica di Sesto, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

In viale Brianza hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale di Milano, ora impegnati nel ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto per accertare eventuali responsabilità.