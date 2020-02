Incidente in viale Campania a Milano: schianto tra un suv Audi e una moto: grave un uomo

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda il motociclista che è rimasto coinvolto in un grave incidente con un suv Audi in viale Campania a Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 17.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma stando a una primissima a ricostruzione sembra che lo schianto sia avvenuto all'altezza di viale Campania con via Sismondi. Secondo quanto trapelato pare che la moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, sia andata a impattare violentemente contro la fiancata lato passeggero dell'Audi Q5.

Le condizioni del motociclista sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sarebbero disperate e, secondo quanto trapelato, pare sia in coma.