Incidente in viale Cassala, auto fa manovra vietata e travolge un motociclista: morto

E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Grave incidente stradale tra un'auto e una moto, sabato mattina, attorno alle 10.40, in viale Cassala a Milano. Ad avere la peggio è stato il motociclista.

Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto ha subito inviato un'ambulanza e un'automedica, l'uomo aveva 67 anni. Le sue condizioni si sono dimostrate fin dal primo istante molto delicate ed era stato trasportato all'Humanitas di Rozzano già in 'arresto cardiocircolatorio'. Illeso il conducente dell'auto.

I rilievi sono affidati alla polizia locale che sta gestendo anche la circolazione veicolare, particolarmente intensa in quel tratto di circonvallazione: viale Cassala angolo via Enrico Schievano. Pare che l'auto stesse facendo una manovrà non consentita.

[#Incidente] Rallentamenti/deviazioni in Viale Cassala all'altezza di via Schievano. Sul posto Pattuglie PL per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 21 aprile 2018

Difficoltà anche per la linea circolare della linee 90 e 91 di Atm. I bus sono costretti ad andare nella corsia laterale. Atm informa ha aggiornato i passeggeri con un tweet.

🚦 #bus90 #bus91: in servizio nella corsia laterale tra vle Cassala\Schierano e vle Cassala\Pastorelli (urto tra mezzi privati in vle Cassala\Schierano). Bus di rinforzo tra ple Brescia e pza Belfanti. — ATM (@atm_informa) 21 aprile 2018

Durante la mattinata un uomo era rimasto gravemente ferito in un incidente a Cinisello Balsamo (i dettagli).