Incidente in viale Cassala, perde il controllo della moto e si schianta: grave un carabiniere

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Policlinico di Milano il motociclista carabiniere di 37 anni che nel pomeriggio di venerdì 3 maggio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in viale Cassala a Milano.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 13.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che il 37enne sia rovinato al suolo dopo aver perso il controllo del mezzo, non ci sarebbe nessun altro veicolo coinvolto.

Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico e toracico, inoltre sarebbe in coma.

Secondo quanto trapelato sembra che il carabiniere, in servizio presso le Api del nucleo radiomobile, avesse appena terminato il turno di lavoro alla caserma Montebello e stesse rincasando.