Incidente in viale Cassala a Milano: grave un motociclista, rianimato sul posto è in fin di vita

Traffico in tilt e un uomo che lotta tra la vita e la morte. E' il bilancio di un grave incidente stradale tra un'auto e una moto avvenuto sabato mattina, attorno alle 10.40, in viale Cassala a Milano. Ad avere la peggio è stato il motociclista.

Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto ha subito inviato un'ambulanza e un'automedica, il ferito è un uomo di 67 anni. Le sue condizioni si sono dimostrate fin dal primo istante molto delicate ed è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano in 'arresto cardiocircolatorio'. Illeso il conducente dell'auto.

I rilievi sono affidati alla polizia locale che sta gestendo anche la circolazione veicolare, particolarmente intensa in quel tratto di circonvallazione: viale Cassala angolo via Enrico Schievano. Pare che l'auto stesse facendo una manovrà non consentita.

[#Incidente] Rallentamenti/deviazioni in Viale Cassala all'altezza di via Schievano. Sul posto Pattuglie PL per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 21 aprile 2018

Difficoltà anche per la linea circolare della linee 90 e 91 di Atm. I bus sono costretti ad andare nella corsia laterale. Atm informa ha aggiornato i passeggeri con un tweet.