Viale Certosa, incidente tra due auto e una moto: 30enne portato via in codice rosso

Incidente tra due auto e una moto venerdì pomeriggio, verso le 17:30, in viale Certosa, all'altezza dell'incrocio con via Bressanone. Un motociclista di 30 anni è stato portato via dai soccorritori in codice rosso al Policlinico di Milano. Sul posto il 118, con un'ambulanza e un'automedica, e la polizia locale, con diverse pattuglie.

Secondo quanto riferito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il ferito riportava lesioni e traumi multipli. Nessun altro automobilista o passeggero è rimasto coinvolto nello schianto. In corso i rilievi della polizia locale, che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto, per ora non ancora chiara. La carreggiata centrale di viale Certosa è stata temporaneamente chiusa al traffico. I veicoli sono stati convogliati dagli agenti sulle carreggiate laterali.

Sempre in viale Certosa lo scorso 12 marzo una Smart aveva travolto un ciclista per poi schiantarsi contro altre quattro auto. Anche a febbraio sul viale si era verificato un pauroso schianto tra due auto. Entrambi gli incidenti erano avvenuti nella notte.