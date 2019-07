Incidente in viale Certosa: motociclista travolge una donna e la riduce in fin di vita

E' stata portata via dai medici del 118 in arresto cardiaco e in condizioni disperate. Ora lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale mentre attraversava viale Certosa a Milano, giovedì mattina. Poco prima delle 9, la donna - una 47enne - è stata travolta da una moto guidata da un 28enne.

Il terribile incidente in viale Certosa

Lo schianto per la donna è stato terribile. Ha perso subito coscienza e sul posto è stata soccorsa dagli equipaggi del 118 arrivati in ambulanza - tre - e automedica. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stata portata via in arresto cardiaco verso l'ospedale San Carlo. Meno gravi invece le condizioni del motociclista, un ragazzo di 28 anni. Il giovane è andato al Fatebenefratelli in codice giallo.

Viale Certosa chiuso: traffico in tilt

La dinamica dell'incidente - l'ennesimo in questi ultimi giorni a Milano - è al vaglio della polizia locale, che sul posto è intervenuta con diverse volanti. La carreggiata centrale è stata chiusa al traffico tra piazza Firenze e viale Monte Ceneri.

La circolazione è rallentata in tutta la zona.