Traffico in tilt in viale Certosa per un incidente: carambola tra pullman, auto e scooter. Foto

Traffico paralizzato in viale Certosa a Milano, martedì mattina, a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un pullman. Lo schianto è avvenuto attorno alle 9.30, quasi all'altezza di piazza Firenze, e quindi di corso Sempione. Per fortuna solo una persona è rimasta ferita.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. La persona ferita - una donna di circa 30 anni - viaggiava su uno scooter. I medici l'hanno trasportata al Niguarda ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Incidente in viale Certosa: coinvolto un pullman

Pare, stando a quanto riferito da alcuni testimoni a MilanoToday, che l'auto, un'utilitaria bianca, abbia urtato il motorino e che questo abbia poi finito la sua corsa andando a sbattere contro il pullman che arrivava nel senso opposto di marcia.

La polizia locale chiuso il tratto di strada per poter fare i rilievi. I passeggeri del pullman - tutti illesi, così come il conducente dell'auto - sono stati 'costretti' a trovare un'alternativa di viaggio. I rilievi sono proseguiti per una buona parte della mattinata mentre il traffico veicolare è stato deviato nelle vie adiacenti.