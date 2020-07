Milano, travolta dal tram mentre attraversa viale Certosa: miracolosamente illesa

Un brutto spavento, qualche livido, ma fortunatamente nulla di grave. È praticamente illesa la 39enne che è stata travolta da un tram della linea 16 lungo viale Certosa a Milano nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 16.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La 39enne, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando a passo molto svelto il viale all'altezza di via Armenia. Era sulle strisce pedonali (quindi con la precedenza) e quando è arrivata nel tratto che interseca i binari non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram. Il tranviere, dal canto suo, si è accorto in extremis della donna e ha subito inchiodato. Una frenata che le ha salvato la vita.

La 39enne è stata urtata dal fianco destro della vettura ed è finita sui binari. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli; sotto shock l'autista: portato in codice verde al Sacco. Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale.