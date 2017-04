Maxi incidente tra viale Certosa e via Serra: un furgone e tre auto devastate, strada chiusa

Maxi incidente coinvolge tre auto, un furgone e manda il traffico in tilt. Succede a Milano, all'incrocio tra viale Certosa e via Renato Serra, alle cinque di venerdì.

Lo schianto è stato violentissimo, con la parte anteriore dei veicoli coinvolti completamente distrutta e un'auto ribaltata, ma fortunatamente senza gravi conseguenze i feriti.

Complessivamente sono quattro le persone coinvolte: tre uomini di ventiquattro, trentanove e cinquantasette anni e una donna di venticinque. Il più grave dei quattro è stato ricoverato in codice giallo - quindi non in pericolo di vita - all'ospedale Niguarda. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica.

La strada è stata chiusa a lungo per permettere alla polizia locale di fare i rilievi necessari. Resta ancora da capire la dinamica. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato.