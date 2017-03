Incidente in viale Coni Zugna: uomo travolto sulle strisce, sbatte la testa

Un uomo di 79 anni è stato travolto con violenza da un'utilitaria sabato mattina, nei pressi del civico 56, in viale Coni Zugna, zona Tortona.

Sul posto, inviati dal 118, sono subito giunte due ambulanze e un'automedica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, per cause ancora da accertare, è stato centrato in pieno da una Fiata Panda guidata da un giovane.

Prima ha battuto con violenza la testa sul parabrezza, quasi rompendo il vetro, poi è crollato a terra. Immediati sono giunti i soccorsi in codice rosso, chiamati dal guidatore sotto choc.

L'uomo è stato portato al Policlinico. Le sue condizioni sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi di legge.