Incidente in viale Corsica: attraversa fuori dalle strisce e una moto lo travolge, è grave

Si è buttato in strada convinto che non ci fossero mezzi in arrivo. Voleva attraversare lontano dalle strisce pedonali, quando è stato travolto da una motocicletta che percorreva viale Corsica. Così, l'uomo è rimasto ferito e in gravi condizioni. Ferito anche il centauro, per fortuna in maniera non grave.

L'incidente, poco dopo le 6 di mercoledì, è avvenuto nel viale che collega la città con l'aeroporto Linate - su viale Forlanini il traffico è andato in tilt - all'altezza di Largo Rodari.

A terra sono finiti un uomo di 43 anni, il pedone, e un 44enne, il motociclista. Il primo è stato portato in codice rosso al Policlinico per un importante trauma alla testa, era in uno stato di coscienza alterata, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il secondo ferito è stato trasferito in codice giallo al San Raffaele, le sue condizioni non sono preoccupanti. Erano presenti tre ambulanze e un'automedica.

Per i rilievi la polizia locale ha inviato diverse pattuglie. Il traffico in direzione centro è rimasto rallentato.