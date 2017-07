Pauroso ribaltamento in viale Corsica: tre persone ferite

Un pauroso schianto ha coinvolto un'auto che si è ribaltata in viale Corsica la sera di lunedì 3 luglio 2017. Video: le immagini del ribaltamento.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 all'incrocio con via Lomellina, tra Città Studi e Forlanini. Per cause da accertare, nei pressi della svolta, l'auto, una monovolume, si è ribaltata, finendo la sua corsa sul tettuccio.

Subito sono stati chiamati i soccorsi del 118, giunti in pochi minuti sul posto inviati dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). Prima è arrivata un'automedica, poi due ambulanze. Avvertiti anche i vigili del fuoco, che hanno proceduto all'estrazione dei feriti, ancora intrappolati all'interno della vettura. I pompieri hanno tagliato le lamiere aprendo un varco per le vittime sotto choc.

Tra di loro (un uomo e una donna di 67 e 71 anni) anche una ragazzina di 13 anni. Le loro condizioni sono serie anche se non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia locale sta ora procedendo con i rilievi di legge per permettere la ricostruzione del sinistro.