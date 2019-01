Incidente a Milano: schianto tra due vetture tra viale Da Cermente e via Meda, auto si ribalta

Per cause ancora da stabilire due automobili si sono scontrate all'incrocio tra viale Giovanni da Cermenate e via Giuseppe Meda a Milano. Una delle auto coinvolte si è ribaltata.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 20.30 di giovedì. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza in codice giallo anche se alla fine nessuno dei feriti è andato in ospedale.

Per fare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. I vigili del fuoco hanno invece liberato la strada.

Poco più tardi, a Melzo, si è verificato un incidente analogo (qui i dettagli).