Incidente in zona Greco: donna incinta travolta da un'auto sulle strisce pedonali

Paura per una donna incinta a Milano, travolta da un'auto tra viale delle Rimembranze di Greco e via San Raffael delle Ande. L'incidente, avvenuto attorno alle 10.30 di martedì, per fortuna non ha avuto conseguenze gravi.

La donna è stata investita da una vettura guidata da un anziano. Lei stava attraversando la strada dalle strisce pedonali, quando è stata travolta. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza. La donna è stata trasportata in codice verde alla Clinica Città Studi. Le sue condizioni non sono gravi.