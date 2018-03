Incidente viale Famagosta, auto si schiantano e prendono fuoco: due feriti, strada chiusa

Grave incidente nella notte tra giovedì e venerdì in viale Famagosta. Pochi minuti dopo le 4, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - una Volkswagen Golf e un'Alfa Mito - si sono schiantate tra loto all'incrocio con via Lope de Vega.

Dopo l'impatto, violentissimo, entrambe le macchine sono andate a fuoco e sono state totalmente distrutte dalle fiamme. Fortunatamente, le cinque persone a bordo - una donna di 29 anni e quattro uomini tra i 31 e i 46 anni - sono riuscite a uscire dalle vetture e si sono messe in salvo.

Foto da Fb - L'incidente in viale Famagosta

Per due di loro è stato necessario il trasporto in ospedale - uno in verde al San Paolo e un altro in giallo al Policlinico -, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo, sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale di Milano. Viale Famagosta è rimasto chiuso al traffico fino alla tarda mattinata di venerdì per permettere ai ghisa di effettuare i rilievi e per consentire al soccorso stradale di togliere dalla strada le carcasse delle due macchine.

Le carcasse delle auto in strada | Video Davide © Mt