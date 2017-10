Incidente stradale in viale Fermi: motociclista in coma al Niguarda

Incidente stradale in viale Enrico Fermi nella mattinata di lunedì 2 ottobre. Una moto si è schiantata contro una vettura, per cause ancora da chiarire e che sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

E' successo poco dopo le dieci e mezza di mattina. Gravissimo il motociclista, un uomo italiano di 39 anni portato in codice rosso dai sanitari del 118 all'ospedale Niguarda. Secondo le informazioni diramate da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) è in coma.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico lungo una delle carreggiate del viale.

Si tratta della stessa arteria scenario di un altro gravissimo incidente stradale, meno di ventiquattr'ore prima, nel primo pomeriggio di domenica 1 ottobre, con protagonista - anche in quel caso - un motociclista portato al Niguarda in condizioni disperate e poi deceduto nel nosocomio.