Schianto tra due auto in viale Forlanini: traffico paralizzato verso l'aeroporto di Linate

Traffico in tilt verso l'aeroporto di Milano-Linate nella mattinata di lunedì 25 marzo: un incidente stradale avvenuto al confine di Peschiera Borromeo ha letteralmente paralizzato viale Forlanini in direzione dello scalo aeroportuale.

Tutto è accaduto intorno alle 11.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che due aubomobili si siano scontrate; nell'urto sono rimaste ferite due donne di 41 e 46 anni, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L'incidente ha completamente paralizzato la circolazione dei mezzi, come riferito dalla polizia locale. Sul posto sono al lavoro i ghisa che stanno effettuando i rilievi e gestendo il traffico.

