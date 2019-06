Incidente in viale Caterina da Forlì: frattura al bacino e trauma cranico per un ragazzo

Sospetto trauma cranico e sospetta frattura al bacino. Un uomo di 26 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale in viale Caterina da Forlì, zona Bande Nere a Milano.

L'uomo, un ragazzo di 26 anni viaggiava sulla sua moto quando per cause ancora da capire si è scontrato con un'auto guidata da una 23enne. L'incidente è avvenuto alle 7 di martedì.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice giallo poi trasformato in rosso. Il ferito è stato portato al Niguarda, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi ma non in pericolo di vita. Era cosciente.

La dinamica dello scontro è affidata alla polizia locale di Milano, presente per i rilievi con alcune pattuglie.