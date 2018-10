Incidente in viale Fulvio Testi, schianto tra due auto: sei feriti, 118 e pompieri sul posto. Foto

Sei persone ferite e due auto distrutte. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì sera lungo viale Fulvio Testi a Milano.

Lo schianto, all'incrocio con via San Glicerio, è delle 22.40. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica del 118. Secondo quanto riferito dall'azienda regionale emergenza urgenza nessuno dei pazienti - dai 13 ai 68 anni - è in condizioni preoccupanti. Sono stati portati in codici verdi e gialli al Niguarda, al San Raffaele e all'ospedale di Cinisello Balsamo.

In viale Fulvio Testi, tra i quartieri Bicocca e Ponale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Ai ghisa il compito di fare i rilievi per stabilire con certezza la dinamica.

Poche ore prima, sempre lungo il vialone che collega Milano con la provincia di Monza, c'era stato un altro brutto incidente, stavolta a Cinisello Balsamo. Un mezzo pesante ha tamponato una Citroen C3 Bianca - guidata da un'uomo di trentadue anni -, che è poi finita contro una seconda auto, a bordo della quale c'erano un uomo e una donna di trentuno anni, incinta. Teatro dello schianto, violentissimo, è stato il tratto di strada subito precedente al supermercato Metro, in direzione Milano.