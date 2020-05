Si cappotta in viale Fulvio Testi: ferite due persone

Pauroso ribaltamento in serata di martedì all'incrocio tra viale Fulvio Testi e viale Rodi.

Una Fiat Punto, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è cappottata. Sono rimaste ferite due persone di 27 e 45 anni. Sul posto si è subito recato il personale del 118 in codice rosso, con un'ambulanza: le condizioni degli occupanti della vettura, per fortuna, si sono rivelate meno gravi di quanto appariva inizialmente e nessuno è in pericolo di vita.

Medicati sul posto, sono stati portati al Niguarda. La polizia locale ha chiuso l'incrocio per effettuare i rilievi di rito. Si cercherà di capire, anche grazie all'ausilio delle testimonianze, il perchè del sinistro.