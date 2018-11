Incidente in viale Fulvio Testi, suv travolge donna a piedi: morta 71enne

Una signora di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un suv Range Rover. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, il 26 novembre, in viale Fulvio Testi, a Cinisello Balsamo. Sul posto sono accorsi polizia locale e 118.

I soccorsi sono stati inutili per la donna, di cui, come riportato dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato constatato il decesso sul posto. Alla guida del veicolo un uomo di 35 anni, che è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, all'ospedale di Cinisello per una valutazione.

Lo schianto è avvenuto su viale Fulvio Testi, in direzione Monza, all'altezza del McDonald's. Al momento la locale sta compiendo accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. Da quanto emerso, sembrerebbe che il punto in cui la donna stava attraversando era vietato al transito dei pedoni.