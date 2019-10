Milano, incidente tra un furgone e due auto in viale Fulvio Testi: coinvolto anche un neonato

Quattro persone medicate dal personale del 118 e traffico in tilt lungo viale Fulvio Testi a Milano. Sono le conseguenze di un incidente stradale tra due auto e un furgoncino avvenuto alle 11.30 di venerdì all'incrocio tra il vialone, via Santa Monica e via Santa Marcellina.

L'incidente in viale Fulvio Testi

Sono complessivamente quattro i pazienti visitati, una donna di 38 anni e suo figlio neonato di pochi mesi, un 26enne e un uomo di 73 anni. Nessuno è in gravi condizioni.

Oltre al personale sanitario, sul posto con l'ambulanza, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. L'ipotesi principale, stando alle prime informazioni emerse, è che una delle auto non abbia rispettato la precedenza.