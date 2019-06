Milano, attraversa con il rosso in viale Fulvio Testi: donna travolta da un tram. Video

Tram della linea 31 bloccati per circa due ore e una donna di 46 anni in ospedale. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto martedì mattina, poco prima delle 9, in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata della metro Bignami.

Sul posto dell'incidente sono intervenute immediatamente un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso. Erano presenti anche la polizia locale e il personale dell'Azienda dei trasporti milanesi. La donna è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele, mentre il conducente del tram, un uomo di 50 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso della Multimedica di Sesto San Giovanni in codice verde per lo choc (leggi la notizia).