Milano: automobilista perde il controllo e si ribalta in viale Isonzo

Pauroso ribaltamento nella notte appena passata in viale Isonzo. Un 53enne ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura andandosi a ribaltare.

L'auto, dopo aver colpito una Enjoy parcheggiata al lato della strada, ha finito la sua pazza corsa girata su un fianco.

I passanti hanno subito chiamato i soccorritori del 118, giunti con ambulanza e automedica, e le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno liberato la vittima dalle lamiere e messo in sicurezza la sede stradale. Il guidatore ha riportato gravissimi traumi su tutto il corpo; rianimato sul posto e portato in codice rosso al Policlinico, lotta per la vita.

Sul posto anche la Polizia Locale che oltre a deviare il traffico, ha compiuto tutti i rilievi.

Il giorno dopo, poi, un altro grave incidente con uomo in condizioni disperate.