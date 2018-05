Milano, incidente in viale Legioni Romane: suv tampona auto del car sharing, morta donna

Una donna morta poco dopo il suo arrivo in ospedale e due uomini lievemente feriti. E' questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto alcuni minuti dopo l'una di mercoledì in viale Legioni Romane, nei pressi della fermata metro Primaticcio a Milano.

La vittima è L. C., una signora ecuadoregna di 42 anni che viaggiava come passeggera a bordo di un'auto elettrica del servizio di car sharing Share'ngo. La piccola vettura è stata tamponata da un suv Porsche Cayenne che l'ha letteralmente scaraventata contro le altre automobili in sosta. La 42enne è rimasta incastrata nell'auto e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Rianimata sul posto dal personale del 118 è stata dichiarata ufficialmente deceduta al San Carlo.

Le prime chiamate al 118 arrivano all'1.07. Dalla centrale operativa comprendono fin da subito la gravità dell'incidente e sul posto vengono inviate tre ambulanze e due automediche. I conducenti delle auto, un 26enne (auto elettrica) e un 27enne (suv), sono scossi e leggermente feriti: finiscono al San Paolo e al Policlinico. Il personale sanitario si concentra sulla donna ma è incastrata nell'abitacolo della piccola elettrica. Solo dopo la sua liberazione, i medici possono cominciare senza ostacoli la manovra di rianimazione. I tentativi di tenerla in vita proseguono senza sosta ma invano nell'ambulanza che la trasporta al San Carlo.

La polizia locale inizia i rilievi poco dopo. Oltre le auto sulle quali viaggiavano i feriti, sono state coinvolte altre sette vetture parcheggiate lungo i lati della strada. Non è ancora stata accertata la dinamica dei fatti, né lo stato psico-fisico dei conducenti: stando alla prima ipotesi dei ghisa, la Shar'n go avrebbe provato a fare inversione a "U" ed è stata travolta dalla Porsche.