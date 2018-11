Incidente in viale Liguria, pedone investito da un'auto: è grave

Un uomo di 60 anni è stato investito mentre si trovava a piedi in viale Liguria, verso le 17:30 del 26 novembre. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono accorse anche un'automedica e un'ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima all'Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

A causa del violento impatto l'uomo ha riportato traumi alla testa, a un arto inferiore, al torace e alle spalle. Ad ogni modo, secondo quanto riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori il 60enne era cosciente e, nonostante le sue gravi condizioni di salute, non risultava in pericolo di vita.

Non è invece stato soccorso, in quanto illeso, l'autista del mezzo che ha travolto il pedone. Sul posto è a lavoro la polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente. Sempre il 26 novembre, poco prima delle 12, ad essere travolta in viale Fulvio Testi, a Cinisello Balsamo, era stata una signora di 71 anni, che nello schianto aveva perso la vita.