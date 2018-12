Milano, grave incidente in viale Lunigiana: motociclista lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda il motociclista di 56 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica in viale Lunigiana a Milano. L'uomo, ricoverato in prognosi riservata, è finito per terra dopo che con la sua moto Kawasaki si è schiantato con un'auto alle 17.30 circa.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha fatto i rilievi: il centauro ha sbattuto contro la fiancata sinistra della vettura che lo precedeva. L'automobilista stava svoltando a sinistra, stando ai primi riscontri, ed è rimasto illeso.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto in direzione piazzale Maciachini, sono intervenuti i medici del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito è stato portato in gravissime condizioni in ospedale.