Grave incidente nel tunnel di viale Lunigiana, sotto la Stazione: morto giovane motociclista

E' morto sul colpo dopo un incidente con lo scooter sotto il tunnel di viale Lunigiana - quello che passa sotto la Stazione Centrale -, a Milano. Per il ragazzo, un italiano di ventisei anni, non c'è stato nulla da fare. Lo schianto fatale è avvenuto alle diciotto esatte di mercoledì, quando la strada era piena di auto, in direzione piazzale Loreto.

Sul posto, all'incrocio con via Sammartini, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Anche la polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie per gestire il traffico - già intenso nella zona a quell'ora - e fare i rielievi.

Stando alle primissime informazioni, la vittima avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero altri feriti. La strada non è nuova ad incidenti gravi: una bimba era stata travolta da un furgone nel mese di giugno.

