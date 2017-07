Schianto all'incrocio, Porsche contro un semaforo: traffico in tilt

Incidente stradale in viale Marche nel pomeriggio di venerdì 28 luglio. E la circolazione è andata parzialmente in tilt perché una delle due vetture coinvolte, una Porsche, si è schiantata contro una colonnina del semaforo, mandando il sistema semaforico fuori uso.

E' successo alle tre meno un quarto di pomeriggio all'incrocio con via Taramelli. Secondo quanto riferisce la centrale operativa della polizia locale, l'incidente tra le due vetture non ha avuto conseguenze gravi dal punto di vista medico: due persone ferite sono state medicate e portate al pronto soccorso, dai sanitari del 118, in codice verde.

Una delle due vetture, una Porsche, dopo l'urto è andata a schiantarsi contro uno dei pali del semaforo. Risultato, il sistema semaforico ha smesso di funzionare.

La polizia locale è presente con più pattuglie sia per rilevare il sinistro sia per dirigere il traffico. Alle quattro e un quarto il sistema non era ancora stato ripristinato: c'è il timore, ma non è ancora sicuro, che si sia rotta la centralina che regola i semafori dell'incrocio.