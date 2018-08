Incidente tra viale Marche e via Taramelli: auto si ribalta dopo un schianto. Le immagini

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo grande spavento. 'Spettacolare' incidente all'incrocio tra viale Marche, via Taramelli e via Arbe, in zona Maggiolina a Milano. Due auto si sono scontrate attrono alle 21.30 di giovedì, una delle due vetture, dopo lo scontro, si è ribaltata sul fianco destro.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. I conducenti delle auto però sono usciti praticamente illesi e dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La polizia locale ha fatto i rilievi per capire la dinamica. Sembra che le due auto stessero andando nella stessa direzione. Presenti anche i vigili del fuoco. Il traffico non ha subito molti rallentamenti.