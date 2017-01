Incidente tra viale Molise e via Lombroso: volante della polizia si schianta contro auto

"Spettacolare" incidente all'alba di lunedì, tra viale Molise e via Cesare Lombroso. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una volante della polizia di Stato. Entrambe le auto sono finite accartocciate.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Secondo quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, tre persone sono rimaste coinvolte - tutte comprese tra i ventisei e i trent'anni - ma solo una è finita in ospedale. Il ferito è stato ricoverato in codice verde - quindi poco grave - alla Clinica Città studi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e altre volanti della polizia di stato. Non è ancora chiara la dinamica.

Il traffico nella zona è rimasto rallentato a lungo durante i rilievi e la rimozione dei detriti.