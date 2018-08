Milano, incidente in viale Monte Nero: cade con lo scooter da sola, grave ragazza 25 anni

Ha fatto tutto da sola. Per motivi ancora da accertare ha perso il controllo del proprio scooter ed è caduta al suolo. E' stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Policlinico. Protagonista dell'incidente stradale avvenuto sabato mattina in viale Monte Nero a Milano, è una ragazza di soli 25 anni.

Poco dopo le 7, la giovane, che guidava un motorino 125, è rovinata a terra all'altezza del civico 39. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno subito inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Una volta sul posto, il personale del 118 ha costatato che le condizioni della paziente - che comunque è rimasta cosciente per tutto il tempo - erano più delicate e l'intervento è passato al codice rosso.

La polizia locale è arrivata in viale Monte Nero, zona Porta Romana, con diverse pattuglie. Gli agenti hanno fatto i rilievi per capire per quale motivo la scooterista possa aver perso il controllo del proprio mezzo. Il traffico, poco intenso del weekend, ha subito lievi rallentamenti.