Terribile incidente in viale Monza a Milano, travolto da un'auto: gravissimo un uomo

L'impatto violentissimo. Il volo sull'asfalto. E poi la corsa, disperata, al Niguarda. Lotta tra la vita e la morte l'uomo che nella mattinata di giovedì 21 maggio è stato travolto da un'auto in viale Monza a Milano.

Tutto è accaduto un attimo prima dell 9.20 all'altezza del civico 106, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra che l'uomo (non ancora identificato, circa 60 anni) sia stato travolto da un'auto guidata da una donna di 65 anni.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fucoo (secondo le prime informazioni sembrava che l'uomo fosse rimasto intrappolato sotto l'auto). Il pedone è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato con manovre rianimatori in corso al Niguarda. Meno gravi, invece, le condizioni della 65enne: trasportata sotto shock al pronto soccorso di Città Studi.